Уже в 2019 году: биометрическая регистрация на рейс, повсеместный Wi-Fi на борту, виртуальная реальность и не только

Эксперты одной из крупнейших в мире глобальных дистрибьюторских систем Amadeus рассказали, как будут развиваться путешествия по воздуху в 2019 году, пишет turizm.ru. Опыт пассажиров является ключевым фактором для авиакомпаний, поскольку участники рынка очень жестко конкурируют друг с другом, — заявляют специалисты. Путешественники привыкли получать выгоду от персонализированного подхода и, как следствие, становятся все более и более требовательными. Чтобы выделиться и привлечь клиентов, перевозчики должны с удвоенной силой продолжать работу над инновациями. Вот некоторые из главных тенденций в сфере авиаперевозок в 2019 году.

Пассажирам с каждым днем становится все проще выбирать и бронировать онлайн не только авиабилет, но и другие туристические услуги. Авиакомпании, не желая отдавать клиентов на сторону, стремятся создать максимально удобные собственные сервисы по поиску и бронированию отелей, прокату автомобилей, трансферам из аэропорта. Это выгодно и самим путешественникам: единая бонусная программа перевозчика позволяет порядочно сэкономить. При условии, конечно, что цены и условия бронирования конкурентоспособны, а разного вида накрутки и сборы минимальны или вовсе отсутствуют. Еще одна важный фактор — ассортимент. Понятно, что сервисы, специализирующиеся только, например, на бронировании отелей, имеют больше возможностей для детального погружения в рынок и контрактинга. Поэтому перевозчики должны еще и иметь высококлассных специалистов, умеющих безошибочно выбрать правильные и востребованные услуги. Тут важно сохранить баланс.

Авиакомпании будут стремиться показать путешественникам во время покупки билетов товар лицом, то есть, на что будет похожа их поездка. Поэтому в процесс бронирования им придется интегрировать виртуальную реальность. Зато это избавит пассажиров от необходимости зависать на большом количестве сайтов в поисках необходимой информации.

Еще одна тенденция — упрощение процесса бронирования и регистрации на рейс. Все больше и больше авиакомпаний развертывают чат-ботов, которые предлагают автоматизированную помощь во время покупки билетов, и эта тенденция усилится в 2019 году. Аэропорты продолжат эксперименты по распознаванию лиц и биометрической посадке для оптимизации процесса. Такая практика будет становиться все более распространенной.

Но ключевым аспектом в 2019 году станет именно персонализация, особенно в отношении развлечений на дальних рейсах. Расширение доступности Wi-Fi во время полета также будет важной задачей перевозчиков. Авиакомпании смогут получать дополнительный доход или включать стоимость доступа в Интернет в цену билета, чтобы использовать это в качестве конкурентного преимущества перед коллегами по цеху.