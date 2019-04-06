Сб, 6.04.2019
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  • Полицией задержаны восемь нетрезвых водителей

Полицией задержаны восемь нетрезвых водителей

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Полицейская операция "Все дуют". Снимок иллюстративный.

ФОТО: Ida prefektuur

По сообщению департамента полиции и погранохраны Эстонии, за минувшие сутки на дорогах Эстонии полицией были задержаны восемь нетрезвых водителей, сообщила пресс-служба МВД.

По предварительным данным, у всех задержанных выявлено употребление алкоголя.

Вождение в состоянии алкогольного опьянения, то есть в том случае, если превышен допустимый предел в 0,2-1,49 промилле, может быть наказано штрафом в размере до 1200 евро, арестом на срок до 30 дней или лишением водительских прав на срок до 12 месяцев.

Вождение в состоянии наркотического опьянения или в том случае, если содержание алкоголя превышает 1,5 промилле, может быть наказано в уголовном порядке или штрафом в 30-500 единиц дневных зарплат или лишением свободы сроком на 3 года. В качестве дополнительного наказания суд может лишить водительских прав на срок до 3 лет.

Автомобиль также может быть конфискован как средство осуществления преступления.

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