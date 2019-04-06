Boeing сократит производство самолетов 737 МАХ после катастроф

Это временное решение, связанное с приостановкой поставок этих лайнеров, отмечается в сообщении. Выпуск сократят с середины апреля.

Уменьшение объемов производства, отметили в компании, позволит сосредоточить усилия на сертификации программного обеспечения. Работников при этом увольнять не будут, пишет lenta.ru.

За последние полгода в мире произошли две катастрофы с участием Boeing 737 MAX, в них погибли 346 человек. Недавнее было 10 марта в Эфиопии. Самолет разбился через шесть минут после вылета из Аддис-Абебы. Жертвами стали 157 человек. Среди них граждане 33 стран, в том числе трое россиян.

После этого от использования 737 MAX отказались около 30 авиакомпаний по всему миру, включая российскую S7. Евросоюз, США и Россия закрыли небо над своими территориями для их полетов.