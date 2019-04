Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2016-й

Построенное в 2016 году грандиозное здание Эстонского национального музея в Тарту получило множество призов и наград. Архитектор: Дан Дорелл, Лина Гхотмех, Тсуеши Тане (DGT Architects), 2006–2012. Конструктор: Novarc Group AS, IB Aksiaal OÜ. Генеральный подрядчик строительства: Fund Ehitus OÜ, 2013–2016. Бетонные работы: Alusehitus OÜ, BGM Ehitus OÜ, K-Most AS (плюс еще 15 субподрядчиков). Бетонные элементы: TMB Element OÜ; Ikodor AS. Бетон: Rudus AS, TM Betoon OÜ (теперь: Betoonimeister AS). Опалубка: Ramirent Baltic AS, Doka Eesti OÜ, Peri AS. Блоки из ячеистого бетона: Aeroc AS (теперь: Bauroc AS). Стеклянные фасады: Windoor AS.