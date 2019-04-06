Пярну в девятый раз празднует День города

Об этом BNS сообщили в пресс-службе мэрии Пярну, по данным которой в 10 часов в помещениях центра Pärnu Keskus открылась выставка продукции местных предприятий «Сделано в Пярну».

В 11 часов Центр общественного транспорта Пярну пригласил отпраздновать первый день рождения нового автобусного вокзала города. Гостям праздника предложат послушать концерт «Песня и гитара», выступит тенор Лембит Толга.

В 11 часов можно выйти на старт благотворительного забега «Василек», средства от проведения которого будут собраны в пользу мужчин и женщин, принимавших участие в международных операциях, защищая безопасность Эстонии. Состязание на дистанции 3,2 км проводится на площади Кесквяльяк.

В течение дня по городу будет проведено множество бесплатных экскурсий, знакомящих с историей Пярну, гиды работают на эстонском и русском языках.

С 10 часов в Доме горожанина и в Пярнуском музее всем желающим в течение дня выдают карты, с которыми можно принять участие в увлекательном фотоориентировании. Состязание проводится с целью расширить кругозор и узнать больше о современной жизни Пярну.

В этом году в Пярну приехали представители городов побратимов из Латвии и Литвы. Они расскажут участникам праздника о том, что интересного и полезного можно увидеть и узнать в Юрмале, Елгаве, Паланге и Шяуляе.

В 16.30 с площади Независимости стартует ежегодный Весенний круиз на велосипедах по велодорожкам Пярну для всех желающих.

В здании Пярнуской основной школы на улице Кунинга представители городских властей вручат почетные грамоты наиболее отличившимся горожанам.

В 17.30 в здании Ратуши начнется бесплатный концерт «Тебе, Пярну!». В программе концерта выступление камерного хора Пярну и детского колокольного ансамбля.

В течение дня на различных площадках города будут проводиться концерты, выставки и дни открытых дверей в центрах и школах по интересам.