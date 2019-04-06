Агентство Fitch подтвердило рейтинг Эстонии на уровне АА

По оценке министерства, бюджетная политика Эстонии управляется эффективно. Долговая нагрузка правительственного сектора в прошлом году сократилась до 8,3% ВВП и к 2020 году должна снизиться до 7,5%. Среди стран, оцениваемых Fitch, это третий из самых низких показателей.

По прогнозам Fitch, экономика Эстонии в этом году вырастет на 2,9% и в 2020 году — на 2%. Торможение роста вызвано в первую очередь менее высоким внешним спросом, ограничениями на рынке труда, замедленным ростом зарплат, более равномерным использованием средств Европейского Союза.

Как считает агентство, рынок труда по-прежнему остается под сильным давлением, средняя зарплата в четвертом квартале выросла на 8,9%. При этом в этот период продуктивность выросла на 3%, этот показатель в последние годы оставался стабильным, что по-прежнему вызывает вопросы о том, как быстрый темп роста зарплат влияет на конкурентоспособность страны.

Давление на рынок труда в дальнейшем должны смягчить как замедление экономического роста Эстонии, так и растущая иммиграция.

По прогнозам Fitch, инфляция в этом году должна упасть с прошлогодних 3,4% до 2,1%.

Нетто-кредитная позиция Эстонии к концу прошлого года составляла 17,9% ВВП и профицит текущего счета 1,9% ВВП. На фоне снижения внешнего спроса профицит текущего счета к 2020 году должен снизиться до 0,5% ВВП, но нетто-кредитная позиция еще больше усилится.