Сб, 6.04.2019
Убежден, что у Эстонии слишком большой госбюджет. И это проблема. Олег Осиновский
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  • Ильмар Рааг в интервью Rus.Postimees: исследования показывают, что проверка фактов не работает

Ильмар Рааг в интервью Rus.Postimees: исследования показывают, что проверка фактов не работает

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В субботу, 6 апреля, в Таллинне в торговом центре T1 проходит очередная конференция смелых идей TEDxLasnamäe. Портал Rus.Postimees ведет с места событий прямую трансляцию.

В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступит эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, который расскажет, как вести коммуникацию во время кризиса.

В интервью главному редактору русской редакции Postimees Олесе Лагашиной Ильмар Рааг рассказал, как бороться с пропагандой, чего можно добиться с помощью протестных реакций, а также затронул тему авторитета власти.

В разные годы на конференции выступали именитые местные и зарубежные спикеры, среди которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главные редакторы российских изданий "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и Meduza Галина Тимченко.

Конференция TEDxLasnamäe - является независимым мероприятием, организованным под эгидой американского некоммерческой организации TED.

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