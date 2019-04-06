Ильмар Рааг в интервью Rus.Postimees: исследования показывают, что проверка фактов не работает

В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступит эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, который расскажет, как вести коммуникацию во время кризиса.

В интервью главному редактору русской редакции Postimees Олесе Лагашиной Ильмар Рааг рассказал, как бороться с пропагандой, чего можно добиться с помощью протестных реакций, а также затронул тему авторитета власти.

В разные годы на конференции выступали именитые местные и зарубежные спикеры, среди которых президент Эстонии Керсти Кальюлайд и главные редакторы российских изданий "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов и Meduza Галина Тимченко.