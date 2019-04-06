Самый мощный Volkswagen Golf оснастят 400-сильным турбомотором

Источники Autocar в компании сообщают, что работа над хот-хэтчем ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге, пишет motor.ru. 400-сильный автомобиль рассматривается как топовый проект марки, мощностные и динамические характеристики которого выйдут далеко за границы обычного Golf R. Референсной машиной для него является концепт Golf R400, способный разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды и развивать 280 километров в час.

От обычного Golf R версия с индексом Plus будет отличаться более агрессивным обвесом и модернизированной двухлитровой «четверкой» EA888, отдачу которой доведут до 400 сил и 450 Нм момента. На концепте Audi quattro Sport с нее сняли еще больше — 420 лошадиных сил. Полный привод 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ получит дрифт-режим, похожий на тот, что есть у Mercedes-AMG A45.