Самый мощный Volkswagen Golf оснастят 400-сильным турбомотором

Отделение Volkswagen R возобновило разработку 400-сильной версии Golf R. Полноприводный хэтчбек станет конкурентом Mercedes-AMG A45 и получит техническую начинку от концепта Golf R400 2014 года и гоночного Golf TCR, построенного Volkswagen Motorsport.
Источники Autocar в компании сообщают, что работа над хот-хэтчем ведется параллельно с новым Golf R на территории исследовательского центра Volkswagen в немецком Брауншвейге, пишет motor.ru. 400-сильный автомобиль рассматривается как топовый проект марки, мощностные и динамические характеристики которого выйдут далеко за границы обычного Golf R. Референсной машиной для него является концепт Golf R400, способный разгоняться до «сотни» за 3,9 секунды и развивать 280 километров в час.
От обычного Golf R версия с индексом Plus будет отличаться более агрессивным обвесом и модернизированной двухлитровой «четверкой» EA888, отдачу которой доведут до 400 сил и 450 Нм момента. На концепте Audi quattro Sport с нее сняли еще больше — 420 лошадиных сил. Полный привод 4Motion c электронной имитацией межколесного самоблока XDS+ получит дрифт-режим, похожий на тот, что есть у Mercedes-AMG A45.
В прошлом месяце на Женевском автосалоне глава Volkswagen R Йост Капито ответил на вопрос журнала Top Gear о судьбе серийного Golf R400. По его словам, внутреннее исследование показало, что покупателям не нужен такой мощный автомобиль: для компании повышение мощности до 400 сил значит 50-процентное сокращение объемов продаж, для владельцев — увеличение стоимости владения.