Юри Ратас: своими действиями докажем, что выступаем за интересы всех людей Эстонии

В произнесенной перед соратниками по партии речи Ратас сказал, что создаваемая правительственная коалиция будет работать во имя целостного развития Эстонии и добиваться благосостояния каждого человека, в том числе тех, кто будущее правительство пока не поддерживает. Он констатировал, что создаваемой коалиции давались уничтожающие оценки задолго до завершения работы над коалиционным соглашением, но задача и обязанность трех партий – заземлить эти опасения и успокоить общество.

«Мы своей деятельностью доказали, что правительство Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии (КНПЭ) и партии «Изамаа» выступает за целостное развитие Эстонии, за благосостояние каждого человека, за существенные для Центристской партии ценности и принципы», - подчеркнул Ратас.

Председатель партии ознакомил собравшихся также с наиболее важными положениями состоящего из 15 глав и насчитывающего почти 40 страниц основополагающего документа правительственной коалиции.

Будущее правительство не планирует ни одного повышения налогов, наоборот, будет искать возможности снижения акцизов, важной целью, по словам Ратаса, тройственный союз считает повышение пенсий. Сохранится возможность бесплатного пользования общественным транспортом, жителей Эстонии будут больше вовлекать в процесс принятия решений, уменьшится бюрократия, укрепится солидарное здравоохранение, больший вклад будет делаться в изучение эстонского языка, причем при Рийгикогу будет создана комиссия по проблемам обучения эстонскому языку. Достигнуты также разного рода соглашения, которые упростят получение эстонского гражданства для жителей Эстонии. Подчеркивалось, что развивать надо солидарное, терпимое и безопасное общество, в котором нет места проявлениям национальной нетерпимости, антисемитизма и раскалывающей общество риторике.

Ратас отметил, что совместными усилиями предстоит устранить достойные сожаления достигшие больших размеров провалы между здешними сообществами – бедными и богатыми; городами и сельской местностью; людьми либерального и консервативного мировоззрения.

«У нас только одна Эстония, и это, разумеется, наша общая Эстония. Я не могу себе представить, что может быть как-то иначе», - сказал Ратас.

Юри Ратас заверил всех критиков, что Центристская партия не развалится и не расколется, а пойдет вперед еще более сильной. Председатель партии поблагодарил как делегации трех партий, так и своих партийных соратников и сторонников, которые не спешили хлопать дверями, а дожидались результатов консультаций и проекта коалиционного соглашения.

«Неразумно делать окончательные выводы и принимать решения на основе первоначальных эмоций и страхов, - подчеркнул Ратас. – Исходить надо из реальных фактов».