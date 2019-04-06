Фото: в гараже в Мустамяэ нашли 25 кг конопли

Согласно обвинению, Пялль арендовал гараж в Мустамяэ специально для хранения марихуаны. В августе 2018 года там и обнаружили этот наркотик в огромных количествах.

25 кг было достаточно для того, чтобы одурманить 45 838 человек. Уличная стоимость этого товара составила бы 650 000 евро.

4 марта в Харьюском уездном суде прошло ознакомление с доказательствами. В пятницу заседание должно было продолжиться, чтобы заслушать аргументы защиты, однако заседание отложили из-за отсутствия одного из судей.