В Эстонии дорожает бензин

Самый дорогой бензин, как и неделей ранее, был в Таллинне, самыми низкими цены на него были в Вильнюсе. Цены дизельного топлива самыми высокими также были в Таллинне, самыми низкими - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на этой неделе на 1,6% до 1,284 евро за литр. Цена дизельного горючего не изменилась и составила 1,234 евро за литр.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки выросла на 0,4% до 1,138 евро за литр, а цена дизельного горючего снизилась на 0,3% до 1,085 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цены на 95-й бензин на этой неделе выросли на 4,9% до 1,369 евро за литр, а дизельного топлива - на 1,8% до 1,329 евро за литр.