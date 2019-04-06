Сб, 6.04.2019
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Новая коалиция собирается во внеочередном порядке повысить пенсии

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Пенсия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Коалиция, которую собираются учредить Центристская партия, Isamaa и EKRE, в проекте коалиционного соглашения обещает во внеочередном порядке повысить пенсии, но при этом ограничивается общими словами.

«Мы ставим своей задачей во внеочередном порядке повысить пенсии, чтобы повысить доходы пожилых людей и их благополучие», - отмечается в проекте коалиционного соглашения, авторы которого обещают привлекать пожилых к обсуждению важных общественных тем, создавая советы с их участием.

«Продолжим создание сети домов услуг для пожилых, которые будут обеспечивать им услуги ухода и решение бытовых проблем, - указано в проекте соглашения. - Введем общегосударственные принципы выплаты пособий лицам, ухаживающим за пожилыми. Сделаем систему освидетельствования постоянной инвалидности проще и гуманнее. Сделаем доступнее сестринские услуги как на дому, так и в домах по уходу. Поставим своей целью улучшить доступ людей с инвалидностью, расширим возможности обучения для детей и молодежи с инвалидностью».

В соглашении также содержится обещание разработать подходящую для Эстонии модель сотрудничества добровольцев для работы в системе социального обеспечения.

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