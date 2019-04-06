Неброское офисное здание в Лондоне, зажатое между кофейней Starbucks и пабом "Адам и Ева", служило секретной базой британского Центра правительственной связи (GCHQ). Спецслужба признала это, когда покинула здание.

Дом из красного кирпича напротив станции метро "Сент-Джеймс парк" в центре Лондона прослужил британским разведслужбам 66 лет - с 1953 года.

Место дислокации секретной службы хранилось в строжайшей тайне, но для местных жителей это был секрет полишинеля. Глава GCHQ подтвердил слухи в пятницу.

"Мы съезжаем с офиса на Палмер-стрит после 66 лет работы. Позади - история поразительной разведработы, опережающих мир инноваций и неординарных людей, проходивших через эти тайные двери. Сегодня, как и в прошлом, нашу историю определяет вера в то, что правильным подбором кадров можно добиться всего", - заявил директор Центра Джереми Флеминг.

Он был учрежден 1 ноября 1919 года как служба криптоанализа, то есть расшифровки коммуникационных кодов вероятного противника. Во время Второй мировой войны сотрудников перевели в поместье Блетчли-парк в Бакингемшире, где они разгадывали вражеские шифры.

Именно там командой Алана Тьюринга была раскрыта тайна кода "Энигма", который использовали немецкие шифровальные машины.

В 1950 спецслужба вернулась в Лондон, в район Исткот. Здание на Палмер-стрит было арендовано за счет министерства коммунального хозяйства. Там находился отдел обработки секретных документов и кабинет директора Центра.

"Все знали"

Джозеф Ли, Би-би-си

Оказывается, сложно разместить шпионскую штаб-квартиру с окнами матового стекла в центре Лондона и не вызвать подозрений.

На вопрос о том, что за здание находится по соседству, посетители паба "Адам и Ева" на Палмер-стрит дают поразительно точные ответы. "Вроде бы это МИ-6", - говорит девушка за стойкой.

Работники паба давно привыкли к скрытным соседям, и она говорит, что не помнит, когда узнала. "Мы об этом почти не говорим".

Она предположила, что владелец паба может знать больше. Но хозяину вопросы Би-би-си не понравились: всё общение с прессой идет через главный офис, сказал он и удалился через дверь с надписью "Укрытие".

Работники соседнего "Старбакса" то ли знали меньше, то ли не хотели "раскалываться". По словам Регины Тот, проработавшей в кафе два года, здание всегда было "очень загадочным".

А вот Джек Холден из парикмахерской "Пэлл-Мэлл" через дорогу говорит, что знал: "Там секретная служба или что-то в этом роде". Он работает напротив здания GCHQ шесть лет. Несколько раз видел, как праздношатающихся людей отгоняют от здания полицейские на машинах с мигалками, и пришел к выводу, что "там всё серьезно".

"Да все об этом знали, - говорит он. - Выглядит подозрительно, правда? Окна затемненные. Очень хорошо охраняемое здание".