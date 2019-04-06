Кристина Каллас: рождается коалиция застоя

«Обнародованный в субботу проект коалиционного соглашения трех партий своей беззубостью доказал то, что уже заметно в политической жизни Эстонии: под прикрытием громких разговоров партии занимаются на самом деле "тонкой настройкой" уже отжившей свое системы», - написала в своем комментарии для BNS Кристина Каллас.

«У будущего тройственного союза нет ни понимания, ни компетенции для того, чтобы уразуметь: необходимость стоящих перед Эстонией изменений больше, чем просто развитие или модернизация уже имеющейся системы. Нам в очень декларативном стиле предлагается улучшить прошлое».

По ее словам, проект коалиционного соглашения не предлагает никаких перемен в сфере образования и, в частности, преподавания эстонского языка, в том числе, в Ида-Вирумаа и в регионах.

Кристина Каллас в проекте соглашения не находит ответа на вопросы о повышении качества образования в русских школах. «По-прежнему ли будут наши дети (эстонцы и русские — BNS) учиться врозь? Каким образом достигнуть высокого уровня владения эстонским языком у всех выпускников?», - указала она на не охваченные договором проблемы.

Не раскрывает коалиционный договор и пути решения наболевшей проблемы реформирования сети больниц, системы социального обеспечения. «Государственной реформы нет, есть только обещания, что она произойдет», - отмечает Каллас.