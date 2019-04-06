Эстонская модель Илона Фаустова: люди удивляются, узнав, что я еще и ученый

По словам Илоны Фаустовой, мнение, что наука — нечто недоступное и только очень сверхумные люди могут этим заниматься, всего лишь стереотип: «Ученым может стать кто угодно. Главное найти в науке что-то интересное для себя, - говорит она. - В детстве мы разгадываем загадки или играем в квесты, наука — нечто похожее. У вас есть какая-то задача, у которой нет ответа и вы должны его найти. Это можно воспринимать как игру. Конечно, не стоит заблуждаться, что это очень легко. В любой работе есть сложности, но этот процесс — поиск ответа — может быть очень интересен и сравним с игрой».

Помимо моды и науки, Фаустова еще интересуется киноиндустрией и успела уже попробовать себя в качества продюсера эстонской части сериала «Нюхач». «Для меня это был вызов, поскольку до этого я работала ассистентом режиссера или вторым режиссером на площадке, а тут мне предложили выступить в роли продюсера. Если честно, сначала я испугалась, думала, что не справлюсь, и отказалась, но в итоге меня убедили, — рассказывает она. — Действительно, это сложный процесс, ты не знаешь, что завтра может пойти не так, что еще не подготовлено, поскольку продумать надо очень много вещей».