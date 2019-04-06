Доктор технических наук: самоочищающиеся города — это наше будущее

По словам Марины Кричевской, технология фотокатализа может быть полезна сразу в нескольких областях. «С помощью фотокатализа можно очистить воздух и воду, можно делать так называемые умные функциональные строительные или декоративные материалы, можно получать водород», - рассказывает она.

Кричевская говорит, что самоочищающихся городов пока не существует, но в будущем они могут появиться. «Что-то уже есть в реальности: такие материалы используются и подобные дома строятся, - говорит она. - Но широкое распространение эти технологии получат в будущем. Я надеюсь, что в ближайшем будущем».

В мире уже используются самоочищающиеся стекла, но пока они не широко распространены. Кричевская объясняет, что у этого есть две причины: во-первых, эти стекла дороже, чем обычные, а во-вторых, пока еще не могут продемонстрировать ожидаемого эффекта.