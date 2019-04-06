Учредитель НКО Vivere erakool: скоро в Таллинне начнем набирать учеников в новую русскоязычную школу для особых детей

«В Эстонии достаточно много говорится о том, что люди с особенностью в развитии такие же члены общества, и мне, к счастью, практически не довелось сталкиваться с ситуацией, когда моего сына или меня дискриминировали на базе того, что у него есть инвалидность, - говорит Анастасия Закурдаева. - Но, конечно, какая-то стигма еще присутствует. Общество справедливо думает, что людям с инвалидностью сложнее, но на самом деле это ведь наша задача помочь этим людям и сделать их жизнь немножко проще. Зачастую это нам под силу».