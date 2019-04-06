Картина дня: программа и список министров потенциальной коалиции и TEDxLasnamäe

Блог: кто будет править Эстонией? Центристы, "Отечество" и EKRE назвали имена кандидатов в министры

В субботу в полдень в Таллинне советы трех партий, ведущих переговоры о возможности создания новой коалиции, провели заседания с целью обсудить результаты трехнедельных консультаций. Читать далее...

В полном объеме: смотрите, что обещает коалиция центристов, "Отечества" и EKRE

Postimees публикует коалиционный договор Центристской партии, EKRE и "Отечества" в полном объеме. Читать далее...

Ратас: желающие смогут выйти из II пенсионной ступени

Формирующаяся при участии Центристской партии, Isamaa и EKRE новая коалиция сохранит вторую пенсионную ступень, но при этом создаст возможности при желании выйти из нее — об этом в субботу на собрании совета Центристской партии сообщил ее лидер Юри Ратас. Читать далее...

Новая коалиция собирается во внеочередном порядке повысить пенсии

Коалиция, которую собираются учредить Центристская партия, Isamaa и EKRE, в проекте коалиционного соглашения обещает во внеочередном порядке повысить пенсии, но при этом ограничивается общими словами. Читать далее...

Русским есть о чем беспокоиться: Раймонд Кальюлайд о новом коалиционном договоре

Коалиционный договор Центристской партии, EKRE и «Отечества» сформулирован обтекаемо и содержит популизм, пишет в своем блоге недавно покинувший Центристскую партию Раймонд Кальюлайд. Читать далее...

Песков – Postimees: Путин на встрече с Керсти Кальюлайд развеет страхи по поводу безопасности

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, конкретных решений от встречи Владимира Путина с Керсти Кальюлайд ожидать не стоит. Читать далее...

Галерея: под покровом ночи по улицам Таллинна перевозили необычный груз

Вчера днем остов средневекового парусного судна, обнаруженного при строительстве новых домов в столичном районе Кадриорг, погрузили на трейлер, чтобы ближе к ночи начать его транспортировку из Летной гавани к Толстой Маргарите. Читать далее...

Фото: в гараже в Мустамяэ нашли 25 кг конопли

В начале года государственная прокуратура предъявила обвинение Таурису Пяллю, который попался в одном из гаражей Мустамяэ с 25 кг конопли. Кроме того, непосредственно перед задержанием он купил килограмм чистейшего кокаина. Читать далее...

Ильмар Рааг в интервью Rus.Postimees: исследования показывают, что проверка фактов не работает

В субботу, 6 апреля, в Таллинне в торговом центре T1 проходит очередная конференция смелых идей TEDxLasnamäe. Портал Rus.Postimees ведет с места событий прямую трансляцию. В этом году на конференции TEDxLasnamäe выступил эстонский кинорежиссер и эксперт по коммуникации Ильмар Рааг, который рассказал, как вести коммуникацию во время кризиса. Смотрите видеоинтервью!

Вице-канцлер Минфина: главное, чтобы мы не обанкротили собственное государство

Одним из собеседников Rus.Postimees на конференции стал вице-канцлер Министерства финансов Дмитрий Егоров. Смотрите видео!

Учредитель НКО Vivere erakool: скоро в Таллинне начнем набирать учеников в новую русскоязычную школу для особых детей

Мама, блогер и учредитель НКО Vivere erakool Анастасия Закурдаева рассказала Rus.Postimees, с каким трудностями сталкиваются родители особых детей и почему возникла необходимость в создании русскоязычной школы для детей с особыми образовательными потребностями. Смотрите видео!

Модель плюс-сайз из Эстонии: похудение - не способ, чтобы вас начали ценить в обществе

Модель плюс-сайз Виктория Скрынник рассказала, как и почему важно научиться безусловной любви к себе, насколько востребованы нестандартные модели в Эстонии и есть ли границы у бодипозитива. Смотрите видео!

Эстонская модель Илона Фаустова: люди удивляются, узнав, что я еще и ученый

Доктор наук, модель и ассистент кинорежиссера Илона Фаустова рассказала Rus.Postimees, какие перспективы у ученых в Эстонии и как ей удается совмещать такие разные профессии. Смотрите видео!

Доктор технических наук: самоочищающиеся города — это наше будущее

Доктор технических наук Марина Кричевская рассказала Rus.Postimees, как может повлиять на нашу жизнь использование технологии фотокатализа и каких уже успехов в этом направлении добились эстонские ученые. Смотрите видео!

Эстонский дизайнер: нам очень помог кризис