Можно ли забить болт на эстонском языке?

В Тартуском университете тоже занимаются разработкой грамотных автоматических систем перевода. Но можно ли научить компьютер распознавать иронию? Что произойдет с компьютером, когда он поймет, что фразу "ну да, конечно" человек может понимать ровно наоборот? Учатся ли компьютеры ругаться и может ли машина быть синхронным переводчиком?