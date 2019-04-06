Сб, 6.04.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд

Можно ли забить болт на эстонском языке?

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Машинный перевод - то, без чего уже невозможно обойтись, если спектр твоих интересов широк и разнообразен, а информация доступна только на языках, которые ты еще не успел выучить.

В Тартуском университете тоже занимаются разработкой грамотных автоматических систем перевода. Но можно ли научить компьютер распознавать иронию? Что произойдет с компьютером, когда он поймет, что фразу "ну да, конечно" человек может понимать ровно наоборот? Учатся ли компьютеры ругаться и может ли машина быть синхронным переводчиком?

Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал докладчик TEDxLasnamäe, руководитель кафедры языковых технологий института компьютерных наук ТУ Марк Фишель.

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