Можно ли забить болт на эстонском языке?

Машинный перевод - то, без чего уже невозможно обойтись, если спектр твоих интересов широк и разнообразен, а информация доступна только на языках, которые ты еще не успел выучить.
В Тартуском университете тоже занимаются разработкой грамотных автоматических систем перевода. Но можно ли научить компьютер распознавать иронию? Что произойдет с компьютером, когда он поймет, что фразу "ну да, конечно" человек может понимать ровно наоборот? Учатся ли компьютеры ругаться и может ли машина быть синхронным переводчиком?
Об этом в интервью Rus.Postimees рассказал докладчик TEDxLasnamäe, руководитель кафедры языковых технологий института компьютерных наук ТУ Марк Фишель.