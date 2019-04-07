Помоги спасти жизнь: полиция обратилась к водителям из-за тревожной тенденции

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в последнее время практически каждый день на дорогах Эстонии травмы получают пешеходы. В связи с этим полиция просит водителей быть особенно внимательными.
«Пожалуйста, сбавьте обороты при приближении к пешеходному переходу и убедитесь, что пешеход вас видит», - призывает полиция, добавляя, что даже если водитель соблюдает правила, а ошибку допускает пешеход, своей заботой и внимательностью водитель может помочь спасти чью-то жизнь.
Департамент также сообщил, что за последние сутки в Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали два человека. Стражами правопорядка были задержаны 23 нетрезвых водителя. По предварительным данным, у всех задержанных выявлено употребление алкоголя.