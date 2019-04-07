Помоги спасти жизнь: полиция обратилась к водителям из-за тревожной тенденции

«Пожалуйста, сбавьте обороты при приближении к пешеходному переходу и убедитесь, что пешеход вас видит», - призывает полиция, добавляя, что даже если водитель соблюдает правила, а ошибку допускает пешеход, своей заботой и внимательностью водитель может помочь спасти чью-то жизнь.