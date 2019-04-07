Вс, 7.04.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Помоги спасти жизнь: полиция обратилась к водителям из-за тревожной тенденции

Помоги спасти жизнь: полиция обратилась к водителям из-за тревожной тенденции

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Urmas Luik/Parnu Postimees

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в последнее время практически каждый день на дорогах Эстонии травмы получают пешеходы. В связи с этим полиция просит водителей быть особенно внимательными.

«Пожалуйста, сбавьте обороты при приближении к пешеходному переходу и убедитесь, что пешеход вас видит», - призывает полиция, добавляя, что даже если водитель соблюдает правила, а ошибку допускает пешеход, своей заботой и внимательностью водитель может помочь спасти чью-то жизнь.

Департамент также сообщил, что за последние сутки в Эстонии произошло два серьезных ДТП, в которых пострадали два человека. Стражами правопорядка были задержаны 23 нетрезвых водителя. По предварительным данным, у всех задержанных выявлено употребление алкоголя.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ