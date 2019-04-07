Вс, 7.04.2019
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  • На шоссе Таллинн-Нарва сильный ветер стал причиной ДТП

На шоссе Таллинн-Нарва сильный ветер стал причиной ДТП

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Вчера днем на шоссе Таллинн-Нарва из-за сильно ветра произошло ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Вчера, 6 апреля, в 14.22 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на 19-м км шоссе Таллинн-Нарва, где 58-летний водитель потерял управление над автомобилем Toyota Rav 4 из-за сильного ветра, отклонился вправо и врезался в стоявший на обочине дороги из-за технической неисправности автомобиль Suzuki Liana. 

В результате ДТП 81-летняя пассажирка Toyota пострадала и была доставлена в Северо-Эстонскую региональную больницу.

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