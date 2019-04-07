На шоссе Таллинн-Нарва сильный ветер стал причиной ДТП

Вчера, 6 апреля, в 14.22 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Харьюмаа в волости Йыэляхтме на 19-м км шоссе Таллинн-Нарва, где 58-летний водитель потерял управление над автомобилем Toyota Rav 4 из-за сильного ветра, отклонился вправо и врезался в стоявший на обочине дороги из-за технической неисправности автомобиль Suzuki Liana.