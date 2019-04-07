Из-за ландшафтного возгорания погиб человек: на всей территории Эстонии введен режим пожарной опасности

Вчера, 6 апреля, в 16:19 спасатели получили вызов в Вырумаа, в деревню Касаритса, где загорелась трава и здание. На место прибыли спасатели команды из Выру, Мынисте и Пыльва, а также спасатели-добровольцы Рыуге. Горело около гектара травы, леса, в результате пожара были также уничтожены сарай для дров и погреб. Пожар ликвидировали в 18:25.

В пожаре тяжело пострадала пожилая женщина, у которой были проблемы с опорно-двигательной системой и которая использовала для передвижения вспомогательное средство. У нее были ожоги по всему телу. Скорая помощь доставила ее в Клинику Тартуского университета, где она вчера вечером умерла. Причина пожара будет выяснена в ходе производства.

В субботу, 6 апреля, в Эстонии официально начался период пожароопасности, который продолжится до наступления периода осенних дождей, об этом сообщил Спасательный департамент.

Как передала BNS пресс-служба ведомства, режим пожароопасности вводится на всей территории Эстонии, учитывая резко возросшее за последние дни количество возгораний сухой травы и подлеска в разных регионах страны.

Департамент напомнил, что поджигать прошлогоднюю траву запрещено.

«Оставленный без внимания небольшой костер может очень быстро перерасти в крупный пожар, представляющий опасность для природы и для людей, для их имущества — домов и автомобилей. Возгорания сухой травы и подлеска приводят к гибели как пробуждающейся флоры, так и фауны — ежей, грызунов, насекомых, гнездящихся в траве птиц», - отметили в пресс-службе департамента.