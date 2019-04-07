Новая коалиция собирается продать три госфирмы

Только заключившие коалиционный договор Центристская партия, EKRE и «Отечество» обещают приватизировать три госфирмы, сообщает Postimees.
«Дадим частным инвесторам возможность инвестировать в принадлежащие сейчас государству акционерные общества. Для этого продадим долю тех государственных акционерных обществ, которыми государство из стратегических интересов не должно владеть», - пишут союзники.
Таким образом, планируется продать 100% от акционерного общества Eesti Teed и 49% от акционерного общества Operail. В дополнение к этому новый коалиционный союз обещает, что для развития рынка капитала и для улучшения управления принадлежащими государству предприятиями они выведут миноритарную долю некоторых государственных акционерных обществ на биржу, учитывая принципы народных акций.
В качестве единственного примера приведена дочерняя фирма Eesti Energia - Enefit Green, вывод на биржу которой готовится уже минимум год. Новая правящая коалиция обещает вывести на биржу до 49% предприятий.
В то же время в коалиционном договоре есть обещание, что правящий союз не будет отчуждать стратегические акционерные общества, которые работают в областях, где нет конкуренции и отчуждение или разрастание которых может стать риском для безопасности или угрожать осуществлению жизненно важных услуг.