Новая коалиция собирается продать три госфирмы

«Дадим частным инвесторам возможность инвестировать в принадлежащие сейчас государству акционерные общества. Для этого продадим долю тех государственных акционерных обществ, которыми государство из стратегических интересов не должно владеть», - пишут союзники.

Таким образом, планируется продать 100% от акционерного общества Eesti Teed и 49% от акционерного общества Operail. В дополнение к этому новый коалиционный союз обещает, что для развития рынка капитала и для улучшения управления принадлежащими государству предприятиями они выведут миноритарную долю некоторых государственных акционерных обществ на биржу, учитывая принципы народных акций.

В качестве единственного примера приведена дочерняя фирма Eesti Energia - Enefit Green, вывод на биржу которой готовится уже минимум год. Новая правящая коалиция обещает вывести на биржу до 49% предприятий.