Видео: в Ласнамяэ орудует вандал, повреждены несколько автомобилей
Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как неизвестный царапает несколько автомобилей, припаркованных возле домов на улице Кярбери.
По словам читателя, автомобили были повреждены у домов 60 и 62 на улице Кярбери.
Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак сказал, что полиции известно о случившемся и уже начато производство. «6 апреля около 15 часов в Центр тревоги сообщили, что в Ласнамяэ на улице Кярбери были повреждены двери и крыло автомобиля. По словам звонившего, днем ранее он припарковал свой автомобиль перед домом на улице Кярбери, - говорит Аллак. - Полицейские обнаружили на месте несколько поврежденных автомобилей, которые поцарапали острым предметом».
Полиция собирает дополнительную информацию и уже побеседовала с несколькими владельцами припаркованных там автомобилей.
Всех, кто в ночь на 6 апреля видел подозрительные передвижения или действия на улице Кярбери, просят позвонить по номеру 112.