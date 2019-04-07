Видео: в Ласнамяэ орудует вандал, повреждены несколько автомобилей

Руководитель патрульной службы Ида-Харьюского отделения полиции Мадис Аллак сказал, что полиции известно о случившемся и уже начато производство. «6 апреля около 15 часов в Центр тревоги сообщили, что в Ласнамяэ на улице Кярбери были повреждены двери и крыло автомобиля. По словам звонившего, днем ранее он припарковал свой автомобиль перед домом на улице Кярбери, - говорит Аллак. - Полицейские обнаружили на месте несколько поврежденных автомобилей, которые поцарапали острым предметом».