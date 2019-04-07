Рийна Сиккут: в коалиционном договоре вообще не упоминаются детские и семейные пособия

Возвращение социальной сферы, а также сфер здоровья и труда в зону ответственности одного министра указывает на то, что новое правительство отказалось от приоритетности тем, важных для благополучия людей, считает министр здоровья и труда Рийна Сиккут.
"Для достижения гендерного равноправия необходима последовательная работа и пример в лице публичного сектора. Жаль, что более справедливое распределение обязанностей по уходу, сегрегация в образовании и на рынке труда, сокращение разницы в зарплатах между женщинами и мужчинами, увеличение доли женщин на руководящих постах не нашли отражения в коалиционном договоре, - говорит Сиккут. - В ситуации, когда в коалиционном договоре содержится пункт о необходимости внесения в конституцию положения о том, что брак является союзом между мужчиной и женщиной, а также указана конкретная дата проведения референдума на эту тему, отказ от упоминания в договоре темы гендерного равноправия является неслучайным и, учитывая высказывания одного из партнеров по коалиции, говорит о риске растерять то, что уже было достигнуто на этом направлении".
Что касается сферы здравоохранения, то в коалиционном договоре, по мнению нынешнего министра здоровья и труда, во многом декларируется то, что и так уже есть. "Например, в части сокращения очередей к врачам не предлагается ни одной новой меры в дополнение к тем, что были начаты уже предыдущей коалицией. Не нашлось в коалиционном договоре и места для страхования пациентов, которое было бы в интересах и работников сферы здравоохранения, и пациентов, и пошло бы на пользу качеству услуг", - перечисляет она.
Сиккут отмечает, что детские пособия, семейные пособия, плата за детский сад и многое другое вообще не упоминаются в договоре. "И это в коалиции, которая создает пост министра народонаселения и, по идее, могла бы придавать значение семейной политике, - говорит она. - Жаль и то, что такой опытный и профессиональный министр как Кая Ива не получила возможность продолжить свою работу в практически мужском правительстве".