Встреча посла РФ в Великобритании Александра Яковенко с Чарли Роули и его братом Мэтью. ФОТО: Ilya Dmitryachev / Ilya Dmitryachev/TASS

Житель английского городка Эймсбери Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", рассказал, что не получил никаких ответов от посла России в Лондоне, с которым он встретился накануне.

45-летнего Чарли Роули и его подругу, 44-летнюю Дон Стерджес, госпитализировали в критическом состоянии 30 июня 2018 года. Городок Эймсбери, где они жили, находится в 11 км к северу от Солсбери, где 4 марта были тяжело отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Стерджес скончалась в больнице в июле, жизнь Роули врачам удалось спасти. Выяснилось, что они отравились тем же нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", что и Скрипали. Смертельный яд находился во флаконе из-под духов, который Роули подобрал в городском парке.

Встречу британца с главой российской дипмиссии Александром Яковенко организовало издание Sunday Mirror.

Разное видение

"Я пошел, чтобы спросить их: "Почему ваша страна убила мою подругу?" Но я не получил никаких ответов", - рассказал Роули в интервью Sunday Mirror.

По словам Роули, во время 90-минутной встречи посол Яковенко выглядел "искренне обеспокоенным".

Сам Яковенко в беседе с агентством РИА Новости описывает встречу иначе. По его словам, Чарли Роули и его брат Мэтью пришли в российское посольство, чтобы узнать то, чего не говорят им британские власти.

"Никаких претензий у них к России нет, более того, они пришли с просьбой рассказать, что происходит на самом деле", - сказал Яковенко.

Роули в своем интервью, впрочем, говорит, что российский посол "накормил его пропагандой" и сказал, что "Новичок" - будь он российского производства - был бы более сильным и убил бы больше людей.

"То, что он сказал, пытаясь доказать, что Россия не несет ответственности за случившееся, было нелепым", - заявил Роули.

"Наверное, 80% сказанного мною сегодня для них было полным откровением", - говорит Яковенко.

"Я рад, что встретился с ним и думаю, что узнал что-то новое. Но я по-прежнему считаю, что атаку осуществила Россия", - сказал Роули.

Яковенко говорит, что Роули, который сам чуть не погиб от "Новичка", теперь сомневается в том, что диагноз был поставлен ему верно, но в интервью Роули никаких таких сомнений не выражает.

"О том, чем Роули отравлен, он знает исключительно из сообщений полиции… На каком-то этапе все, что было заявлено и сделано британскими властями, нужно перепроверить, в том числе то, как их лечили. Я думаю, что постепенно у них (пострадавших и их родственников) тоже закрадываются мысли, что хорошо бы где-то это все перепроверить", - сказал российский посол журналистам.

"Я сказал ему: "моя подруга умерла, а я здесь и говорю с вами только благодаря тому, что я успел его ["Новичок"] смыть". Он не знал, что на это ответить", - говорит Роули.

Яковенко, по словам Роули "постоянно повторял, что британцы с ним не разговаривают, и он знает только то, что написано в СМИ. И только его собственную точку зрения. Он обещал написать мне, после того как поговорит с президентом Путиным, и у него появится новая информация".

В ответ на просьбу Роули встретиться с Путиным Яковенко, по словам, британца спросил, где бы тот хотел провести встречу. Он обещал передать просьбу о встрече президенту России.

Британия обвиняет Россию в организации покушения на Скрипалей и называет имена подозреваемых - офицеров Главного управления Генштаба России (бывшее ГРУ). Премьер-министр Тереза Мэй в марте прошлого года заявила, что санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России.

Что же касается Стерджес и Роули, полиция склоняется к тому, что они стали случайными жертвами преступления, совершенного общеопасным способом.