Внутриполитическую ситуацию в Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес проиллюстрировал цитатой из Библии

"Согласно статье 40 Конституции Эстонии, государство и церковь разделены, однако воскресным утром, думая о формирующих внутриполитическую ситуацию Эстонии, стоит читать Библию. Сегодня из книги Исайи 5:20‬: "Горе тем, которые зло называют добром и добро - злом, тьму почитают светом и свет - тьмою, горькое почитают сладким и сладкое - горьким!" - написал Ильвес.

"Либеральная демократия и принадлежность к европейскому ценностному пространству была идеалом Эстонии начиная с "Молодой Эстонии" и ясно выражена в Манифесте о независимости. У нее твердые основы, которые отличают ее от других форм, ложной демократии, будь то "народная", "управляемая" и восхваленная и в Эстонии "нелиберальная" демократия" — написал в Twitter Ильвес.