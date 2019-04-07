Вс, 7.04.2019
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В небе над Москвой опасно сблизились самолеты

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Самолет. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В небе над Москвой произошло опасное сближение самолетов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в органах управления воздушным движением, передает Lenta.ru.

Он рассказал, что это произошло вечером в субботу, 6 апреля. Вылетевший из Шереметьева в Париж бизнес-джет Falcon во время маневрирования при наборе высоты опасно сблизился с Airbus А-380 британской авиакомпании.

Сработала система предупреждения, и самолеты удалось вывести из потенциально опасной зоны. Никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел в Шереметьево в середине марта. Грузовой Boeing британской авиакомпании при уходе на второй круг опасно приблизился к взлетавшему пассажирскому борту.

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