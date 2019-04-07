В Финляндии необычную кружку продали за 6100 евро

Необычной кружку делает брак – изображение Филифьонки с друзьями, украшающее изделие, случайно пропечатали два раза одно над другим. На то, как выглядит обычная кружка без брака, можно посмотреть на официальном сайте производителя.

Еще до аукциона было известно, что кружка, стартовая цена которой составляет две тысячи евро, будет продана за сумму во много раз превышающую начальную. Распорядитель аукциона Петри Вуоринезаявил, что изделием интересовались в том числе французы и испанцы.

По словам Вуоринена, бракованные кружки и ранее попадали в продажу, однако официальное заводское клеймо, которое красуется на кружке из Туренки, делает ее уникальной. Как правило, бракованные изделия до штамповки не доходят. Эта же кружка прошла все этапы контроля качества и поэтому является настолько редкой.

В итоге уникальная муми-кружка была продана за 6100 евро, покупательница приехала непосредственно на торги.