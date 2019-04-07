Вс, 7.04.2019
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Предвыборные обещания EKRE: молодые семьи оставят ни с чем?

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Большие обещания EKRE молодым семьям не попали в коалиционный договор.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Если в своих предвыборных обещаниях EKRE обещала существенно улучшить положение молодых семей, то в недавно заключенном договоре между Центристской партией, "Отечеством" и EKRE от этих обещаний мало что осталось, передает Tarbija.

Например, в программе EKRE три грандиозных обещания касались именно молодых семей.

Во-первых, государство оплачивает 25% расходов молодой семьи на жилищный кредит после рождения каждого ребенка с учетом средней суммы жилищного кредита. Во-вторых, снижать подоходный налог родителей на 25% за каждого ребенка младше 18 лет. В-третьих, включать воспитание детей (начиная со второго ребенка) в трудовой стаж родителей.

Из этих трех обещаний в новом договоре нет ни одного.

Единственное четкое соглашение обещает обеспечить многодетным и молодым семьям возможность взять кредит на утепление или ремонт дома при поручительстве государства и без обязательного самофинансирования – это обещание было и в предвыборной программе Центристской партии.

Сейчас семьям при поддержке Kredex оказывается эта же услуга при 10% самофинансировании.

Что касается подоходного налога, то здесь все еще туманнее: "Ставим целью увеличить необлагаемый налогом доход, исходя из числа детей в семье". Что это точно значит, неизвестно.

О том, чтобы включить воспитание детей в трудовой стаж родителей, в договоре вообще речи нет.

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