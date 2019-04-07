Объявлены официальные результаты первого тура выборов президента Украины

Соответствующий протокол об итогах голосования зачитала глава ЦИК Татьяна Слипачук после того, как накануне Центризбирком завершил принятие протоколов окружных избирательных комиссий с пометкой "уточненный" об итогах голосования 31 марта 2019 года.

Она добавила, что документ одобрен и подписан всеми членами ЦИК. После этого протокол подписали уполномоченные представители кандидатов в президенты Украины.

Всего в первом туре выборов президента Украины проголосовали 18 млн 893 тыс. 864 избирателя. Явка на первом туре выборов составила 63,52%.

Недействительными признаны 1,18% избирательных бюллетеней.

За Зеленского отдали свои голоса 5 млн 714 тыс. 34 граждан, за Порошенко - 3 млн 14 тыс. 609 избирателей.

За лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко проголосовали 13,4% избирателей, за кандидата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко - 11,6%.

Лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко поддержали 6,9%, экс-главу СБУ Игоря Смешко - 6,04%, лидера Радикальной партии Олега Ляшко - 5,4%, кандидата от партии "Оппозиционный блок" Александра Вилкула - 4,1%, представителя партии "Свобода" Руслана Кошулинского - 1,62%.

В заграничном избирательном округе Порошенко получил наибольшую поддержку (в процентном соотношении) избирателей - 38,93% голосов, Зеленский заручился 26,01% голосов.

Так, Порошенко набрал больше всего голосов в подавляющем большинстве стран, в которых проходило голосование на заграничном избирательном округе - 53 из 72. За него проголосовали 21 тыс. 424 граждан Украины.

Зеленский получил больше всего голосов в 17 странах. За него в целом отдали голоса 14 тыс. 318 избирателей.

Еще на трех заграничных участках в двух странах - Эстонии и Молдове - наибольшую поддержку избирателей получил кандидат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.

Всего на 101 заграничном избирательном участке в 72 странах мира проголосовало 55 тыс. 31 гражданин Украины.

Согласно закону, если в первом туре один из кандидатов на пост президента Украины набирает более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании, он признается победителем. В противном случае проводится повторное голосование (второй тур), в котором принимают участие два кандидата, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Очередные выборы президента Украины прошли в Украине 31 марта. В бюллетень для голосования внесено рекордное в истории Украины число кандидатов - 39.