Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

На предстоящей рабочей неделе дислоцированное в Эмари подразделение ВВС Германии совершит над Эстонией очередные тренировочные полеты на истребителях Eurofighter.
Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS Главный штаб Сил обороны.
Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.
По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.
Второе участвующее в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве, где португальское подразделение сменилось бельгийским, использующим четыре истребителя F-16.