Вс, 7.04.2019
Это тотальное раскачивание эстонского внутреннего правопорядка, демократии и безопасности. Эвелин Сепп

Истребители НАТО проведут тренировочные полеты над Эстонией

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Истребители Eurofighter.

ФОТО: Sabine Siebold/Reuters

На предстоящей рабочей неделе дислоцированное в Эмари подразделение ВВС Германии совершит над Эстонией очередные тренировочные полеты на истребителях Eurofighter.

Полеты пройдут на высоте не менее 152 метров, то есть 500 футов, и предпочтительно вдали от населенных пунктов, сообщил BNS Главный штаб Сил обороны.

Страны НАТО выделяют определенные части своего воздушного пространства для проведения учений и тренировок ВВС, в том числе бреющих полетов. Полеты согласованы с авиадепартаментом и акционерным диспетчерским обществом Lennuliiklusteenindus.

По решению Северо-Атлантического альянса, ВВС стран НАТО в порядке ротации охраняют воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы с 29 марта 2004 года, когда Балтийские страны вступили в альянс.

Второе участвующее в миссии НАТО по охране воздушного пространства Балтийских стран авиаподразделение дислоцировано на авиабазе Шяуляй в Литве, где португальское подразделение сменилось бельгийским, использующим четыре истребителя F-16.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ