В Белоруссии будут водить туристов по Чернобыльской зоне отчуждения

По словам заместителя директора Полесского государственного радиационно-экологического заповедника Максима Кудина, пока это больше похоже на эксперимент. Он отметил,что доза радиации, которую получат туристы, незначительна. «Скажем, та доза, которая будет получена от перелета, будет больше, чем пребывание в течение одного рабочего дня в зоне отчуждения», — сказал Кудин.

о его словам, «могильников» техники и мертвых городов, притягивающих сталкеров, здесь нет, на пожарные вышки, откуда можно увидеть всю территорию Чернобыльской станции, подниматься запрещено, зато есть выселенные деревни.