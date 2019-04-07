Картина дня: вандал в Ласнамяэ, приватизация госфирм и выходка пьяной компании в Йыхви

Видео: в Ласнамяэ орудует вандал, повреждены несколько автомобилей

Читатель Rus.Postimees прислал в редакцию видео, на котором запечатлено, как неизвестный царапает несколько автомобилей, припаркованных возле домов на улице Кярбери. Читать далее...

Одни слова? Что будет с грандиозными предвыборными обещаниями EKRE молодым семьям

Если в своих предвыборных обещаниях EKRE обещала существенно улучшить положение молодых семей, то в недавно заключенном договоре между Центристской партией, "Отечеством" и EKRE от этих обещаний мало что осталось. Читать далее...

Пьяная компания попыталась удрать от полиции, но врезалась в стену дома

Сегодня утром полиция задержала нетрезвого водителя и пока беседовала с ним, пьяная пассажирка села за руль и врезалась в электрощит. Начато уголовное производство. Читать далее...

Из-за ландшафтного возгорания погиб человек: на всей территории Эстонии введен режим пожарной опасности

В субботу в течение дня по всей территории Эстонии произошло почти 90 ландшафтных возгораний, которые пришлось гасить спасателям. В результате одного из пожаров в Вырумаа погибла пожилая женщина. Читать далее...

Новая коалиция собирается продать три госфирмы

Только заключившие коалиционный договор Центристская партия, EKRE и «Отечество» обещают приватизировать три госфирмы. Читать далее...

Внутриполитическую ситуацию в Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес проиллюстрировал цитатой из Библии

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес на своей странице в Facebook написал, что глядя на внутреннюю политику Эстонии со стороны, действующим в духе христианской веры стоит усердно читать Библию. Читать далее...

Помоги спасти жизнь: полиция обратилась к водителям из-за тревожной тенденции

Департамент полиции и погранохраны сообщает, что в последнее время практически каждый день на дорогах Эстонии травмы получают пешеходы. В связи с этим полиция просит водителей быть особенно внимательными. Читать далее...

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