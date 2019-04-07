Наглое мошенничество в Латвии: "Она позвонила и попросила мой номер пользователя, а потом со счета исчезли 6000 евро"

"К сожалению, в одном случае звонившему это удалось – мужчина назвал свои банковские данные и в приложении Smart-ID подтвердил перевод, в результате чего с его банковского счета было снято 6000 евро", – рассказала старший специалист по вопросам общественных отношений и сотрудничества Курземского регионального управления государственной полиции Мадара Шершнева.

Как сообщает портал liepajniekiem.lv, на прошлой неделе в Лиепайском участке Курземского регионального управления государственной полиции было получено заявление о том, что некий лиепайчанин незнакомой женщине по телефону назвал свои банковские данные, таким образом с его счета были сняты деньги – 6000 евро.

Пострадавший пояснил полиции, что получил два звонка по телефону с незнакомыми номерами, и женщина по-русски сказала, что она перечислит ему 420 евро, но чтобы это сделать, ей необходимо знать его номер пользователя, который он ей назвал. Через мгновение в приложение Smart-ID поступило сообщение, после чего он, подтверждая его, ввел ПИН-код.

В результате мужчина не только не получил деньги, но с его банковского счета на другой банковский счет были перечислены деньги – 6000 евро.

Мужчина, будучи в растерянности, подтвердил этот перевод. Через некоторое время он получил еще один звонок от той же женщины, которая пояснила: если он хочет вернуть 6000 евро, то должен перечислить еще одну сумму – 4000 евро.

Мужчина на сей раз понял, что что-то не в порядке, отправился в филиал банка в Лиепае и попросил заблокировать интернет-банк.