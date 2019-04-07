В Таллинне полиция применила электрошокер в отношении агрессивного мужчины

Сегодня в 13.30 в Центр тревоги сообщили, что по улице Лийвалайа ходит мужчина, который размахивает неизвестным предметов, ведет себя агрессивно и непредсказуемо.

Прибывшие на место полицейские выясняли, что мужчина пошел в свою квартиру, располагающуюся на этой же улице. Дверь полицейским он не открыл. "При сборе информации выяснилось, что речь идет о лице, которое уже ранее вело себя опасным и агрессивным образом и может нуждаться в помощи медиков", - пояснил оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Урмет Тамбре.

"Поскольку нам было известно, что он может быть опасен как для себя, так и для окружающих и нуждаться в помощи, то мы приняли решение проникнуть в квартиру. Мужчина напал на полицейских, вследствие чего в отношении него было использован электрошокер. Мужчина вскоре полностью восстановился и мы смогли передать его работникам скорой помощи, которые доставили его в закрытое лечебное заведение", - сказал оперативный руководитель.