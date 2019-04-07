США объявили о временном выводе своих военных из Ливии

"Контингент вооруженных сил США, поддерживающих АФРИКОМ, временно перебазирован из Ливии по условиям безопасности. Мы будем продолжать следить за обстановкой на местах и оценивать возможность возобновления военного присутствия США в зависимости от обстоятельств", - заявили в командовании. По мнению главы АФРИКОМ Томаса Уалдхаузера, ситуация в Ливии становится все более сложной и непредсказуемой.

О скольких военнослужащих идет речь, и куда они будут передислоцированы, не сообщается.

Ливийское издание Lybian Address опубликовало на своей странице в Facebook видео, на котором видны корабли под американским флагом, которые курсируют у берегов страны. Утверждается, что они вывозят людей из района Палм-Сити к западу от Триполи, в котором и находились американские советники и военнослужащие. При этом, Lybian Address указывает, что сообщение об эвакуации стало первым документальным подтверждением самого факта пребывания американских военнослужащих на территории Ливии.