Команда "Тотального путешествия" передала Таллинну статус столицы Тотального диктанта

Автопробег "Тотальное путешествие" – это завершение конкурса "Столица Тотального диктанта", в котором в этом году победу одержал Таллинн.

"Идея автопробега сначала была некой авантюрой. Мы обозначили, что Новосибирск передает статус столицы Владивостоку, а потом поняли: это не только возможность переместиться из пункта А в пункт Б, но и большая просветительская акция", – передала Актуальная камера +" слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.