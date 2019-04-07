Команда "Тотального путешествия" передала Таллинну статус столицы Тотального диктанта

В воскресенье, за неделю до проведения "Тотального диктанта", в Таллинн прибыла автоколонна грамотности, чтобы передать городу статус столицы акции, передает Rus.ERR.
Автопробег "Тотальное путешествие" – это завершение конкурса "Столица Тотального диктанта", в котором в этом году победу одержал Таллинн.
"Идея автопробега сначала была некой авантюрой. Мы обозначили, что Новосибирск передает статус столицы Владивостоку, а потом поняли: это не только возможность переместиться из пункта А в пункт Б, но и большая просветительская акция", – передала Актуальная камера +" слова директора фонда "Тотальный диктант" Ольги Ребковец.
"Не с первого раза, но мы добились этого результата, и мне кажется, что благодаря этому каждый раз набираем обороты", – считает председатель Таллиннского горсобрания Михаил Кылварт.