В бассейне аквапарка Виймси обнаружили потерявшего сознание четырехлетнего ребенка

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сегодня в 13.16 в Центр тревоги сообщили, что в аквапарке, находящемся в Хаабнеэме на Рави-теэ, нашли потерявшего сознание четырехлетнего ребенка.

По словам Тамбре, работающие в аквапарке спасатели тут же стали приводить ребенка в чувство и сразу вызвали скорую помощь. "Ребенок пришел в сознание и его доставили в больницу", - сказал Тамбре.