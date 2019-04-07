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  • В бассейне аквапарка Виймси обнаружили потерявшего сознание четырехлетнего ребенка

В бассейне аквапарка Виймси обнаружили потерявшего сознание четырехлетнего ребенка

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Таллиннская скорая помощь. Иллюстративное фото.

ФОТО: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Сегодня в Центр тревоги позвонили из аквапарка Atlantis H20 Aquapark, где в бассейне был обнаружен потерявший сознание ребенок, передает Postimees.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Урмета Тамбре, сегодня в 13.16 в Центр тревоги сообщили, что в аквапарке, находящемся в Хаабнеэме на Рави-теэ, нашли потерявшего сознание четырехлетнего ребенка.

По словам Тамбре, работающие в аквапарке спасатели тут же стали приводить ребенка в чувство и сразу вызвали скорую помощь. "Ребенок пришел в сознание и его доставили в больницу", - сказал Тамбре.

"Мы стараемся как можно быстрее выяснить, что точно случилось и каким образом ребенок оказался в аквапарке без надзора", - добавил он.

 

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