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Кучеров обновил рекорд НХЛ и стал лучшим среди россиян

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Tampa Bay Lightning right wing Nikita Kucherov, of Russia, celebrates his goal against the New Jersey Devils during the first period of Game 4 of an NHL first-round hockey playoff series Wednesday, April 18, 2018, in Newark, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ФОТО: Julio Cortez/AP

Российский нападающий «Тампа Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров помог своей команде обыграть «Бостон Бруинс» со счетом 6:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

25-летний Кучеров забросил шайбу и отметился голевой передачей в третьем периоде матча. Таким образом, он довел количество набранных очков за сезон до 128 очков (41 гол и 87 результативных передач) и опередил Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков. Таким образом, Кучеров демонстрирует лучший результат среди россиян по количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.

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