Кучеров обновил рекорд НХЛ и стал лучшим среди россиян

25-летний Кучеров забросил шайбу и отметился голевой передачей в третьем периоде матча. Таким образом, он довел количество набранных очков за сезон до 128 очков (41 гол и 87 результативных передач) и опередил Александра Могильного. Бывший форвард сумел набрать в сезоне-1992/1993 127 очков. Таким образом, Кучеров демонстрирует лучший результат среди россиян по количеству набранных очков в регулярном чемпионате НХЛ.