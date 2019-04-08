Российский олимпийский чемпион расскаал о проблемах с алкоголем

Ягудин вспомнил, что в 2003 году он в большом количестве употреблял спиртные напитки, отмечая завершение какого-либо турнира. «Доходило до того, что с утра встаешь и не понимаешь, что происходит и где ты», — заявил экс-фигурист.

По его словам, от проблем с алкоголем его спасла тренер Татьяна Тарасова. Она собирала Ягудину чемодан, помогала восстанавливаться после загулов и просила бросить пить. «Умоляю тебя, не пей, а то козленочком станешь, и я тебя выгоню», — привел он слова Тарасовой.