Зеленский заявил, что готов на переговоры с Путиным

"Да (готов к переговорам с Путиным. - прим. ред.), но жертвовать территориями или людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константной", - подчеркнул Зеленский в воскресенье, 7 апреля, в эфире телеканала "Украина".

Зеленский выступает за продолжение Минского переговорного процесса

Первоочередной задачей кандидат в президенты считает также прекращение военных действий в Донбассе. По мнению Зеленского, необходимо достучаться до каждого человека, который живет на временно оккупированных территориях, и объяснить жителям на Востоке, что скоро стрельба закончится и они вернутся в состав Украины.

По собственным словам политика, он выступает за продолжение переговоров по Минским соглашениям, однако считает, что этот формат необходимо реформировать.

Говоря о возможном вступлении Украины в НАТО, Зеленский отметил, что сам поддерживает эту идею, однако хочет вынести данный вопрос на национальный референдум.

Дебаты Зеленского и Порошенко

В свою очередь соперник Зеленского в решающем туре выборов - действующий президент Украины Петр Порошенко - в воскресенье предложил сопернику провести 14 апреля дебаты на главном стадионе страны - НСК "Олимпийский".