Олимпийского чемпиона из России дисквалифицируют в НХЛ на длительный срок

«В лиге состоялось слушание касательно ситуации с Войновым.

Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о дисквалификации игрока на длительный срок. Это будет дополнение к прежнему наказанию.

Думаю, теперь главным вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации», – сказал Фридман.

Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.