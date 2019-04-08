Олимпийского чемпиона из России дисквалифицируют в НХЛ на длительный срок

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что НХЛ планирует дисквалифицировать защитника Вячеслава Войнова на длительный срок.
«В лиге состоялось слушание касательно ситуации с Войновым.
Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о дисквалификации игрока на длительный срок. Это будет дополнение к прежнему наказанию.
Думаю, теперь главным вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации», – сказал Фридман.
Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.
После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.
В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытается добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу.