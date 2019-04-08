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Олимпийского чемпиона из России дисквалифицируют в НХЛ на длительный срок

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3301778 02/17/2018 Russian player Vyacheslav Voinov at the men's ice hockey group stage match Russia vs. the USA at the XXIII Olympic Winter Games. Alexander Vilf/Sputnik

ФОТО: Alexander Vilf/Sputnik

Инсайдер Эллиотт Фридман сообщил, что НХЛ планирует дисквалифицировать защитника Вячеслава Войнова на длительный срок.

«В лиге состоялось слушание касательно ситуации с Войновым.

Ожидается, что в ближайшие 24-48 часов НХЛ объявит о дисквалификации игрока на длительный срок. Это будет дополнение к прежнему наказанию. 

Думаю, теперь главным вопросом будет возможное обжалование этой дисквалификации», – сказал Фридман.

Напомним, что в 2015 году хоккеист провел два месяца в тюрьме по делу о домашнем насилии в отношении своей супруги.

После отбытия наказания он был задержан иммиграционной полицией США и снова заключен под стражу. Войнов согласился добровольно вернуться в Россию, чтобы избежать депортации и не ждать приговора иммиграционного суда.

В июле этого года суд Лос-Анджелеса удовлетворил ходатайство хоккеиста о снятии с него обвинений в домашнем насилии. Он пытается добиться приостановления дисквалификации и вернуться в лигу. 

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