Кийк: риторика EKRE будет постепенно меняться

Ведущий Маргус Саар поинтересовался у Танеля Кийка, правильно ли избиратели Центристской партии поняли слова Юри Ратаса о том, что центристы не будут сотрудничать с EKRE, на что Кийк сообщил, что его партия не разделяет взглядов, предполагающих дискриминацию на основании национальности или пола, поэтому ни одного связанного с этим положения в коалиционном договоре нет.

«Как Март, так и Мартин Хельме уже заявляли, что использованная ими в оппозиции риторика, не найдет применения при нахождении у власти», - сказал Кийк, по мнению которого, риторика EKRE будет меняться постепенно, а не со дня.

«Принципиальная разница в том, что личная позиция человека или партии — это одно, а позиция в составе правительственной коалиции — совсем другое, так как сторонам всегда необходимо руководствоваться положениями, прописанными в договоре. Это значит, что все ценности и позиции, которые отстаивают в обществе, должны устраивать всех трех партнеров», - сказал Кийк.