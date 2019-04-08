В магазинах крупной торговой сети можно сдавать тару без залоговой маркировки

Если до сих пор упаковка, которая привозилась из-за границы, выбрасывалась в мусорный ящик, часть такой упаковки попадала в контейнеры для упаковки, а вся остальная тара загрязняла нашу природу, то теперь эту тару все могут удобным для себя способом направить на повторное использование. Тестовый период совместного проекта, запущенного в марте Prisma, Tomra Service и Eesti Pandipakend, показал, что помимо залоговой тары люди с удовольствием безвозмездно возвращают и упаковку, не входящую в налоговую систему Эстонии.

По словам отвечающего за переработку отходов члена правления Prisma Peremarket AS Тыниса Томингаса, инициированное торговой сетью Prisma решение, которое было разработано в сотрудничестве с Eesti Pandipakend и Tomra, для Эстонии является первым в своем роде. «Prisma хочет предложить со своей стороны возможности для правильного возврата отходов. В наши гипермаркеты уже давно можно сдавать старые батарейки, небольшие неисправные электронные устройства и, разумеется, упаковку. А теперь у наших клиентов появился удобный способ вернуть тару без залоговой маркировки в наш автомат по приему тары. Мы надеемся, что клиенты Prisma начнут пользоваться этой возможностью и больше не будут выбрасывать свои пластиковые бутылки и жестяные банки без маркировки в обычный мусор».

Благодаря этой разработке Eesti Pandipakend надеется каждый месяц собирать как минимум 200 000 пластиковых бутылок и жестяных банок, которые в противном случае загрязняли бы нашу природу.

Возврат упаковки без залоговой маркировки происходит точно таким же образом, как и возврат пластиковых бутылок и банок, но залоговая плата за нее не выплачивается. Как и в случае с залоговой упаковкой, для возврата незалоговой упаковки штрих-код на ней должен быть считываемым, упаковка должна сохранять форму на момент покупки, а также она должна быть пустой. После возврата автомат выдаст чек, в котором будет отдельно указано количество упаковки, принятой без залоговой платы.

«Каждый год в Эстонию ввозятся миллионы пластиковых бутылок и жестяных банок без действующей у нас залоговой маркировки, жизненный цикл которых завершается в природе или в мусорной корзине. В прошлом году такой упаковки, купленной за границей, было по оценкам 100 миллионов штук. Исходя из настроек автоматов по приему тары, раньше такую упаковку принимать было невозможно. В сотрудничестве с Prisma мы наконец-то разрешили эту ситуацию и начали сбор пластиковой и жестяной тары и ее направление в повторное использование вне зависимости от страны происхождения упаковки», – сказал руководитель Eesti Pandipakend Каупо Карба.

По словам Карба, данное изменение будет служить только одной цели: беречь окружающую среду Эстонии, чтобы оставить нашим детям чистую природу: «В Eesti Pandipakend мы постоянно думаем о том, как сократить нагрузку на окружающую среду и обеспечить более устойчивое развитие. Именно по этой причине теперь мы также начали собирать и тару без залоговой маркировки, и тару без действительной залоговой маркировки, потому что она все равно остается ценным ресурсом. Мы рады, что сеть Prisma Peremarket предложила эту идею, и мы абсолютно уверены в том, что другие магазины последуют примеру этого благого начинания».

Исходя из особенностей обращения со стеклянной тарой, ее пока что нельзя возвращать в автомат по приему тары, но мы работаем и над этим.

Где теперь можно вернуть тару без залоговой маркировки:

Sikupilli Prisma – Тартуское шоссе, 87, Таллинн;

Rocca Al Mare Prisma – Палдиское шоссе, 102, Таллинн;

Kristiine Prisma – Эндла, 45, Таллинн;

Mustamäe Prisma – Карьявялья, 4, Таллинн;

Lasnamäe Prisma – Мустакиви-теэ, 17, Таллинн;

Sõbra Prisma – Сыбра, 58, Тарту, 50106;

Annelinna Prisma – Нылваку, 2, Тарту, 50708;

Narva Prisma, проспект Кангеласте, 29, Нарва.