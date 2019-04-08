Пн, 8.04.2019
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Избранные в Рийгикогу министры прежнего правительства пока отказались от депутатской зарплаты

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Riigikogu liikmete vande andmine. 

ФОТО: Sander Ilvest

Все министры, входившие в состав предыдущего правительства и прошедшие в Рийгикогу нового созыва, пока отказались от получения депутатской зарплаты.

"Все избранные в Рийгикогу и продолжающие сейчас работу в правительстве депутаты парламента представили заявление в административную службу, согласно которому они отказываются от депутатской зарплаты до назначения нового правительства", - подтвердила пресс-служба эстонского парламента.

Из прежнего правительства в Рийгикогу прошли Юри Ратас, Рийна Сиккут, Юри Луйк, Индрек Саар, Катри Райк, Кадри Симсон, Майлис Репс, Свен Миксер, Тармо Тамм и Урмас Рейнсалу.

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