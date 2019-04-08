"Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен" осталось полшага до чемпионства

«Наполи» не смог обыграть «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:1).

Таким образом, за 7 туров до конца сезона в серии А отрыв лидера, «Ювентуса», от второго места увеличился до 20 очков.

Чтобы оформить чемпионство, «Ювентусу» достаточно в семи матчах набрать одно очко. Поскольку в серии А главный показатель при равенстве по очкам – личные встречи, «Наполи» не сможет обойти туринцев, если они возьмут хотя бы одно очко.

В предстоящих семи матчах «Ювентус» сыграет со СПАЛ (в гостях), «Фиорентиной» (дома), «Интером» (в гостях), «Торино» (дома), «Ромой» (в гостях), «Аталантой» (дома) и «Сампдорией» (в гостях).

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Парижане могли решить судьбу титула уже в этом матче, но вмешалась судьба-злодейка: нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг после прострела Кристофера Нкунку остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.

Is this the worst miss of all time? 😂



Eyebrows were raised when PSG signed Eric Maxim Choupo-Moting from relegated Stoke City...



But this is something else 👀 pic.twitter.com/zSudeXAl1b — Football on BT Sport (@btsportfootball) April 7, 2019

Парижский клуб сохранил отрыв от «Лилля», идущего на втором месте, на отметке 20 очков. При этом парижане имеют матч в запасе.