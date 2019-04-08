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  • "Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен" осталось полшага до чемпионства

"Ювентусу" и "Пари Сен-Жермен" осталось полшага до чемпионства

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Soccer Football - Serie A - Juventus v AC Milan - Allianz Stadium, Turin, Italy - April 6, 2019 Juventus' Moise Kean celebrates scoring their second goal REUTERS/Massimo Pinca

ФОТО: Massimo Pinca / REUTERS

В чемпионатах Италии и Франции практически определились чемпионы сезона 2018-19 годов. "Ювентус" и "ПСЖ" ханодятся в паре очков от очередных титулов

«Наполи» не смог обыграть «Дженоа» в матче 31-го тура чемпионата Италии (1:1).

Таким образом, за 7 туров до конца сезона в серии А отрыв лидера, «Ювентуса», от второго места увеличился до 20 очков.

Чтобы оформить чемпионство, «Ювентусу» достаточно в семи матчах набрать одно очко. Поскольку в серии А главный показатель при равенстве по очкам – личные встречи, «Наполи» не сможет обойти туринцев, если они возьмут хотя бы одно очко.

В предстоящих семи матчах «Ювентус» сыграет со СПАЛ (в гостях), «Фиорентиной» (дома), «Интером» (в гостях), «Торино» (дома), «Ромой» (в гостях), «Аталантой» (дома) и «Сампдорией» (в гостях).

«ПСЖ» не смог обыграть «Страсбур» (2:2) в матче 31-го тура чемпионата Франции.

Парижане могли решить судьбу титула уже в этом матче, но вмешалась судьба-злодейка: нападающий «ПСЖ» Эрик-Максим Шупо-Мотинг  после прострела Кристофера Нкунку остановил мяч на линии ворот соперника вместо удара.

Парижский клуб сохранил отрыв от «Лилля», идущего на втором месте, на отметке 20 очков. При этом парижане имеют матч в запасе.

Поскольку в чемпионате Франции главный показатель – разница забитых и пропущенных мячей, «ПСЖ» нужно набрать минимум два очка в восьми оставшихся матчах, чтобы оформить чемпионство, передает sports.ru.

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