Число российских туристов в Эстонии значительно сократилось

По сравнению с февралем прошлого года число остановившихся в эстонских гостиничных предприятиях внутренних туристов выросло, а иностранных туристов сократилось на 4 процента. Иностранные туристы составили в феврале 51 процент всех туристов.

В феврале 2019 года в гостиничных предприятия остановились 111 000 иностранных туристов. 46 процентов прибыли из Финляндии, 12 процентов из России, 10 процентов из Латвии. В феврале туристов из Финляндии было столько же, сколько год назад, число туристов из России сократилось на одну пятую, а из Латвии выросло.

Больше всего туристов прибыло из Германии и Великобритании. 62 процента иностранных туристов, пользовавшихся гостиничными предприятиями, прибыли в Эстонию с целью отдыха, 31 процент были в командировке, а остальные прибыли в Эстонию с иной целью. Почти три четверти иностранных туристов предпочитали ночевать в Таллинне.

В феврале в гостиничных предприятиях остановились 108 000 внутренних туристов, это на 15 процентов больше, чем в феврале 2018 года. 63 процента внутренних туристов отдыхали, а 23 процентов были в командировке. 27 процентов воспользовавшихся гостиничными предприятиями внутренних туристов остановились в Харьюском уезде, 14 процентов в Тартуском, 16 процентов в Пярнуском, а 11 процентов в Ида-Вируском, 7 процентов в Валгаском уезде.