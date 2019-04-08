Пекин выступил за процветающую Европу

Накануне саммита Евросоюз - Китай премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян отверг обвинения в том, что Пекин хочет расколоть ЕС. "Мы активно поддерживаем европейский интеграционный процесс в надежде на единую и процветающую Европу", - написал глава китайского правительства в статье для немецкой газеты Handelsblatt, опубликованной в понедельник, 8 апреля.

Активное сотрудничество Пекина с восточноевропейскими странами способствует поднятию их экономического уровня и служит укреплению единства Евросоюза, считает Ли Кэцян. Совместные интересы Европы и Китая, по его мнению, намного перевешивают существующие разногласия.

В Брюсселе встревожены активностью Китая в Восточной Европе

Китай неоднократно обвиняли в том, что его кооперация со странами Восточной Европы, входящими в Евросоюз, направлена на разделение ЕС. Состоявшаяся в 2018 году встреча Ли Кэцяна с главами правительств 16 стран Центральной и Восточной Европы, на которой обсуждалось сотрудничество в ключевых областях экономики, вызвала озабоченность Брюсселя. Ряд политиков из Евросоюза считают, что китайская политика разделяй и властвуй может быть опасна для единства ЕС.

Встреча на высшем уровне глав государств и правительств стран Евросоюза и Китая состоится в Брюсселе 9 апреля. Ли Кэцян заверил, что Пекин готов к сотрудничеству с ЕС в самых различных областях экономики, в деле защиты климата, борьбы с терроризмом, в решении других глобальных проблем. Незадолго до саммита в Берлине, Париже и Риме заявили о намерении укреплять отношения с Китаем. Тем не менее, европейские дипломаты опасаются, что встреча в Брюсселе может закончиться без подписания итогового соглашения из-за разногласий, существующих по вопросам торговли, инвестиций и прав человека в Китае.

Китай выиграл от Брекзита

Комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер считает, что Пекин в последнее время сильно выиграл из-за Брекзита. Европа в последние два года парализована из-за предстоящего выхода Великобритании из Евросоюза, заявил еврокомиссар в интервью газете Welt.