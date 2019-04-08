Трагическое ДТП привело к смерти 22-летнего водителя

ДТП произошло на 16-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Пярну легковой автомобиль Ford, которым управлял 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Обстоятельства этого ДТП еще устанавливаются, но у полицейских есть основание полагать, что скорость легковушки была больше, чем разрешено на том участке дороги - 90 км/ч.

После ДТП спидометр легкового автомобиля заклинило на 180 км/ч. ФОТО: Kaspar Pokk

С грузовика сняли топливный банк. Спасатели очистили дорогу от жидкости.

Старший смены Пярнуского полицейского участка Мати Теэ сказал, что, несмотря на хорошие дорожные условия, водители должны придерживаться предельной скорости и сохранять внимательность. Предельная скорость установлена по какой-то определенной причине, и ее соблюдение помогает выиграть время при реагировании на опасную ситуацию. Независимо от стажа водителя и характеристик автомобиля произошедшее на большой скорости столкновение почти всегда приводит к трагическим последствиям», - объяснил Теэ.

Движение на месте происшествия нарушено, полицейские регулируют его. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.