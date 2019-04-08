Трагическое ДТП привело к смерти 22-летнего водителя
Сегодня утром в Пярнумаа произошло трагическое ДТП, когда при столкновении грузовика и легкового автомобиля погиб управлявший последним транспортным средством 22-летний мужчина. Водителя грузовика доставили в больницу.
ДТП произошло на 16-м километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру. По первоначальным данным, двигавшийся в сторону Пярну легковой автомобиль Ford, которым управлял 22-летний мужчина, выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком DAF. Обстоятельства этого ДТП еще устанавливаются, но у полицейских есть основание полагать, что скорость легковушки была больше, чем разрешено на том участке дороги - 90 км/ч.
С грузовика сняли топливный банк. Спасатели очистили дорогу от жидкости.
Старший смены Пярнуского полицейского участка Мати Теэ сказал, что, несмотря на хорошие дорожные условия, водители должны придерживаться предельной скорости и сохранять внимательность. Предельная скорость установлена по какой-то определенной причине, и ее соблюдение помогает выиграть время при реагировании на опасную ситуацию. Независимо от стажа водителя и характеристик автомобиля произошедшее на большой скорости столкновение почти всегда приводит к трагическим последствиям», - объяснил Теэ.
Движение на месте происшествия нарушено, полицейские регулируют его. Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе уголовного производства.
Речь идет уже о втором смертельном ДТР на этом шоссе за 2019 год. Первое произошло в январе в нескольких километрах от места трагедии в сторону Пярну, где столкнулись два фургона.